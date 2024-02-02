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Стало известно, может ли употребление протеиновых добавок снижать мужскую фертильность

RBМO: многие мужчины не осведомлены о последствиях приема протеиновых добавок

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Употребление протеиновых добавок потенциально может быть связано со снижением качества спермы. К такому выводу пришли ученые из Бирмингемского университета (Великобритания). Результаты исследования опубликованы в журнале Reproductive Biomedicine Online (RBМO).

Ученые объяснили, что недостаточная осведомленность общества о причинах мужского бесплодия является одним из ключевых факторов кризиса репродуктивного здоровья мужчин. Они заявили о некоторых опасениях по поводу высоких концентраций женского гормона эстрогена и растительных эквивалентов фитоэстрогенов в добавках с сывороточным и соевым белком.

Сывороточный протеин — это добавка, которая используется многими людьми для обеспечения потребности организма в белке и стимуляции роста мышечной массы. В научной работе отмечается, что раннее исследование на людях выявило обратную корреляцию между повышением потребления сои и концентрацией сперматозоидов в семенной жидкости. Другое исследование показало, что параметры спермы у здоровых взрослых мужчин существенно не изменились в течение двух месяцев употребления высокого или низкого количества изолята соевого белка.

Еще одно исследование, проведенное в 2019 году учеными из Орхусского университета в Дании, связало прекращение приема белковых добавок с увеличением концентрации сперматозоидов в 2,6 раза у мужчин в субфертильном состоянии (сниженной способностью к продолжению рода).

Авторы исследования отметили, что не преследовали цель доказать, что определенные виды добавок могут быть причиной мужского бесплодия. Они отметили, что их работа демонстрирует низкую осведомленность мужчин о потенциальных последствиях их употребления.

Ранее биологи нашли возможную причину генетического бесплодия у мужчин.

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