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Стало известно, почему некоторым людям с избыточным весом сложно похудеть

Nature: сбросить лишний вес может быть сложно из-за метаболической дисфункции

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medicalxpress.com

Ученые из университета штата Калифорния в США обнаружили, что избыток жировой ткани может вызывать изменения в функционировании митохондрий, что приводит к увеличению веса и метаболической дисфункции. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Чтобы приблизиться к пониманию того, почему некоторые люди с избыточным весом испытывают трудности при попытке избавиться от него, ученые провели эксперимент с участием лабораторных мышей. Часть грызунов была отобрана для соблюдения высокожировой диеты, в то время как другие мыши представляли собой контрольную группу.

После завершения диетического вмешательства и появления большого количества избыточного веса у животных ученые провели анализ их митохондриальной ДНК. Выяснилось, что нездоровое питание и являющееся его следствием ожирение могут влиять на функционирование митохондрий (органоидов, обеспечивающих клетки энергией), заставляя организм трансформировать метаболизм и механизмы накопления жира.

В частности, исследователи обнаружили, что ожирение «переводит» митохондрии в жировых клетках в режим деления. Это способствует дальнейшему накоплению жира и затрудняет процесс похудения. Вероятнее всего, такие же механизмы лежат в основе неспособности некоторых людей успешно сбрасывать вес.

Ранее стало известно, что люди с ожирением демонстрируют более высокие затраты энергии ночью.

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