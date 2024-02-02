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Назван тип тренировок, восстанавливающий подвижность людей с черепно-мозговой травмой

JN: интенсивные тренировки улучшают подвижность людей с черепно-мозговой травмой

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Ученые из медицинской школы при университете Индианы (США) обнаружили, что высокоинтенсивные тренировки (HIT) могут улучшить двигательные навыки пациентов с хронической черепно-мозговой травмой. Результаты исследования опубликованы в Journal of Neurotrauma (JN).

В исследовании приняли участие пациенты в возрасте 18-75 лет с приобретенной (несосудистой) хронической черепно-мозговой травмой в анамнезе. Это состояние характеризуется продолжительным (более шести месяцев) сохранением последствий повреждений, заключающихся в снижении двигательных способностей.

Участники исследования были разделены на две группы. Первая группа в течение четырех-пяти недель должна была выполнить 15 высокоинтенсивных тренировок (HIT или ВИТ), которые предусматривали ходьбу в качестве основного упражнения. Добровольцы из второй группы тренировались в течение аналогичного количества времени, выполняя тренировки на основе ходьбы, которые не были высокоинтенсивными.

ВИТ представляют собой тренировки, выполняемые с применением максимальных усилий, предполагающие улучшение работы сердечно-сосудистой системы и повышение общей выносливости. Результаты показали, что пациенты, которые придерживались программы ВИТ, показали лучшие результаты финальных тестов на подвижность и скорость ходьбы. В ходе шестиминутного теста на беговой дорожке они смогли пройти большее расстояние.

Ученые отметили, что такие тренировки могут стать важными компонентами реабилитационных мероприятий для людей с низкой подвижностью. Их возможные вторичные преимущества могут включать повышение аэробной выносливости и когнитивных способностей.

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