Врач перечислила факторы риска инсульта, о которых нужно знать женщинам

Врач неотложной медицинской помощи и эпидемиолог Трейси Мэдсен из Брауновского университета в США рассказала, что гипертония, повышенный уровень глюкозы в крови и мигрень являются важными предикаторами инсульта у женщин. Об этом сообщает Brown University.

Мэдсен отметила, что участвовала в более чем 35 исследовательских проектах, посвященных лечению и факторам риска инсульта у женщин. Она рассказала, что вероятность острого нарушения кровоснабжения головного мозга меняется в течение всей жизни. Риск инсульта возрастает во время беременности, а также в период менопаузы и постменопаузы. Кроме того, пожилые женщины наиболее подвержены обширному инсульту.

Врач объяснила, что наиболее распространенными факторами риска инсульта у женщин являются высокое кровяное давление и избыточная концентрация глюкозы в крови. Результаты исследования, проведенного Мэдсен и другими учеными в 2019 году, показали, что у женщин с высоким кровяным давлением вероятность тяжелого инсульта выше, чем у мужчин-гипертоников. Также большую опасность для женщин представляет сахарный диабет.

Другим предикатором инсульта выступает мигрень. По словам врача, с повышенным риском этого состояния связана так называемая мигрень с аурой. Это форма первичной головной боли, для которой характерно появление нарушений зрения — возникновение вспышек света перед глазами и выпадение полей зрения (появление слепых пятен).

Ранее ученые предупредили о негативных последствиях колебаний кровяного давления.