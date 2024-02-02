Стало известно, почему свекольный сок может заменить жидкость для полоскания рта

Соединение под названием нитрат в составе свекольного сока может останавливать рост числа вредных бактерий в полости рта. К такому выводу пришли ученые из университета Западной Шотландии. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

В своем исследовании ученые сосредоточились на изучении состояния полостей рта спортсменов, склонных к развитию заболеваний десен из-за высокого уровня потребления сахара (многие из них используют во время тренировок энергетические гели, которые почти всегда состоят из чистого сахара).

Чтобы проверить, может ли свекольный сок, в состав которого входит соединение под названием нитрат, защитить зубы и десны спортсменов от разрушительного воздействия сахара, ученые инструктировали испытуемых пить его после употребления энергетических гелей.

Результаты показали, что однократное употребление свекольного сока на несколько часов повышает рН (кислотность) вырабатываемой слюны. Такой эффект был связан со снижением негативного воздействия углеводов из энергетических гелей на десны и зубы. Дело в том, что нитраты (соединения азота и кислорода) способны подавлять в полости рта рост вредных бактерий, для которых сахар является питательной средой. Сходным механизмом действия обладают промышленные ополаскиватели для полости рта.

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