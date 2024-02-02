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Назван фактор, повышающий риск деменции в три раза

ASA: риск деменции повышается в три раза после инсульта

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В первый год после инсульта риск развития деменции может повыситься в три раза. Это показало исследование, которое будет представлено на конференции Американской ассоциации инсульта (ASA).

Ученые проанализировали данные 180 тысяч людей, которые перенесли ишемический (вызванный тромбом) или геморрагический (с кровоизлиянием) инсульт. За ними наблюдали в течение 20 лет. В течение пяти лет деменцию обнаружили у 19% выживших после инсульта.

В первый год после инсульта риск деменции был в три раза выше по сравнению с людьми, у которых не было инсульта. Кроме того, шансы на появление деменции у жертв инсульта были на 80% выше, чем у переживших инфаркт.

Через пять лет риск был выше в полтора раза и оставался повышенным все время наблюдения, то есть даже через 20 лет после инсульта.

Ученые считают, что обнаруженная ими связь объясняется тем, что инсульт повреждает части мозга, в том числе ответственные за мышление и память. Результаты исследования подчеркивают важность профилактики инсульта, так как изменения при деменции необратимы.

Ранее ученые нашли эффективный способ улучшить работу рук после инсульта.

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