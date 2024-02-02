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Ученые предложили отказаться от свинцовых фартуков при рентгене зубов

ADA: свинцовые фартуки при рентгене зубов не повышают безопасность пациента

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При рентгенологическом обследовании зубов на современных аппаратах не требуются свинцовые фартуки или воротники для защиты брюшной полости и щитовидной железы от радиации. Об этом экспертная группа Американской стоматологической ассоциации (ADA) сообщает в The Journal of the American Dental Association.

Авторы нового обзора проанализировали данные имеющихся исследований. Они показали, что свинцовые фартуки и воротники не требуются для защиты пациентов от радиационного воздействия. Это справедливо по отношению ко всем пациентами, в том числе беременным женщинам.

Современное цифровое рентгеновское оборудование позволяет ограничить радиационное воздействие той зоной, которая должна быть визуализирована. Использование свинцовых фартуков и воротников при этом не только не несет пользы, но также может испортить снимок. При этом потребуется повторить обследование, то есть пациент в итоге получит больше радиации.

Ранее ученые выяснили, что компьютерная томография повышает риск развития рака крови.

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