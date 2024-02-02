проект

>

Найден эффективный способ улучшить работу рук после инсульта

ASA: стимуляция блуждающего нерва помогает улучшить работу рук после инсульта

close
100%
Shutterstock/Robert Kneschke

Стимуляция блуждающего нерва в сочетании с интенсивной реабилитацией может улучшить работу рук после инсульта. Это показало исследование, которое будет представлено на конференции Американской ассоциации инсульта (ASA).

Стимуляция блуждающего нерва с помощью особого имплантируемого устройства была одобрена в США в 2021 году для лечения нарушений работы рук после инсульта.

В новом исследовании 108 человек (в возрасте от 22 до 80 лет) в течение шести недель занимались интенсивной реабилитацией под присмотром специалиста. Затем им имплантировали настоящее устройство для стимуляции блуждающего нерва, либо фиктивное, — чтобы исключить эффект самовнушения. Также они продолжали выполнять домашние упражнения.

Через год улучшение функции рук было в два-три раза выраженнее у пациентов, которые получали реальную стимуляцию блуждающего нерва. Ученые считают, что сочетание реабилитации со стимуляцией блуждающего нерва, вероятно, помогло укрепить новые нервные пути между мозгом и руками в обход поврежденных областей.

Ранее кардиолог рассказал, что прием аспирина может привести к инсульту с кровоизлиянием.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами