Найден эффективный способ улучшить работу рук после инсульта

Стимуляция блуждающего нерва в сочетании с интенсивной реабилитацией может улучшить работу рук после инсульта. Это показало исследование, которое будет представлено на конференции Американской ассоциации инсульта (ASA).

Стимуляция блуждающего нерва с помощью особого имплантируемого устройства была одобрена в США в 2021 году для лечения нарушений работы рук после инсульта.

В новом исследовании 108 человек (в возрасте от 22 до 80 лет) в течение шести недель занимались интенсивной реабилитацией под присмотром специалиста. Затем им имплантировали настоящее устройство для стимуляции блуждающего нерва, либо фиктивное, — чтобы исключить эффект самовнушения. Также они продолжали выполнять домашние упражнения.

Через год улучшение функции рук было в два-три раза выраженнее у пациентов, которые получали реальную стимуляцию блуждающего нерва. Ученые считают, что сочетание реабилитации со стимуляцией блуждающего нерва, вероятно, помогло укрепить новые нервные пути между мозгом и руками в обход поврежденных областей.

Ранее кардиолог рассказал, что прием аспирина может привести к инсульту с кровоизлиянием.