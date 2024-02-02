Ученые оценили совместимость лекарств для профилактики инсульта и антидепрессантов

Антидепрессанты SSRI и SNRI не повышают риск кровотечения у переживших инсульт пациентов. Это показало исследование, представленное на конференции Американской ассоциации инсульта (ASA).

Депрессия и тревога — распространенные состояния после инсульта, снижающие качество жизни и шансы на нормальное восстановление. Существуют эффективные препараты для лечения этих заболеваний, но неизвестно их влияние на риск кровотечений после инсульта. Дело в том, что после ишемического (вызванного тромбом) инсульта пациентам показан прием «разжижающих кровь» лекарств для профилактики тромбообразования — антиагрегантов. Они повышают риск кровотечений, поэтому важно учитывать их взаимодействие с антидепрессантами

В новом исследовании ученые использовали данные 666 тысяч пациентов, переживших ишемический инсульт. 35 тысяч принимали антидепрессанты SSRI (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) или SNRI (серотонин-норэпинефриновые ингибиторы обратного захвата), а 23 тысячи — другие антидепрессанты.

Оба типа препаратов не повышали риск серьезных кровотечений в пищеварительной системе или кровоизлияний в мозг. Их прием был безопасен при сочетании с одним антиагрегантом. Менее безопасен был прием антидепрессантов в сочетании с двумя «разжижителями крови». Кроме того, другие типы антидепрессантов, которые не относятся к SNRI или SSRI, повышали риск серьезного кровотечения на 15%.

Ранее ученые выяснили, что препарат из экстракта гинкго билоба может улучшать мышление после инсульта.