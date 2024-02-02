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Рефлексотерапевт предупредила о росте цифровой деменции среди молодых россиян

Невролог Гимранова: «цифровое слабоумие» связано с частым просмотром смартфонов

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Врач-невролог, педиатр, рефлексотерапевт Альмира Гимранова в интервью газете «Доктор Питер» рассказала о причинах возникновения цифровой деменции, все чаще встречающейся у молодых людей.

По информации медика, digital-деменциия — это отрицательное влияние цифровых технологий на когнитивные функции человеческого мозга. Она характеризуется ухудшением памяти, снижением внимания или иных познавательных способностей и может быть связано с долгим нахождением человека в виртуальной реальности, частым просмотром смартфонов и планшетов. Кроме того, привычка получать информацию из интернета без задействования памяти также может спровоцировать цифровое слабоумие и привести к снижению мозговой активности.

Гимранова посоветовала тем, кто заподозрил у себя признаки современной болезни, выделять время на регулярные перерывы, чаще гулять на свежем воздухе, больше заниматься спортом, выполнять упражнения для развития памяти и внимания: решать кроссворды, разгадывать головоломки, читать сложные тексты.

«Любым способом тренировать мозг», — порекомендовала невролог.

В сентябре врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, что злоупотребление социальными сетями может привести к тому, что у детей начнет развиваться «цифровое слабоумие» и ряд психических расстройств.

Ранее нейробиолог рассказал, что приводит к развитию цифровой деменции.

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