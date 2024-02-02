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Нейробиологи открыли путь восстановления мозга при болезни Альцгеймера

JCI: белок KIBRA может обратить вспять нарушения памяти при деменции

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Американские ученые из Института Бака по исследованию старения в Калифорнии обнаружили потенциальный способ регенерации мозга при болезни Альцгеймера и других формах деменции. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Clinical Investigation (JCI).

Специалисты изучили белок под названием KIBRA, находящийся в почках и мозге. В мозге он локализуется в синапсах и необходим для формирования воспоминаний. Тесты показали, что при болезни Альцгеймера мозг испытывает дефицит KIBRA.

«Мы задавались вопросом, как более низкие уровни KIBRA влияют на передачу сигналов в синапсах, и может ли лучшее понимание этого механизма дать некоторое представление о том, как восстанавливать синапсы, поврежденные во время болезни Альцгеймера», — отметил соавтор исследования Грант Кауве.

Чтобы выяснить влияние KIBRA на синапсы, команда создала укороченную функциональную версию этого белка. В ходе экспериментов на лабораторных мышах выяснилось, что KIBRA повышает устойчивость синапсов и восстанавливает функции памяти.

Ученые отметили, что KIBRA можно использовать в качестве терапии для улучшения памяти при деменции даже в том случае, если вызывающие деградацию токсичные белки остаются в организме.

Ранее исследователи выяснили, какие продукты связаны с повышенным риском развития болезни Альцгеймера.

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