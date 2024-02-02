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Препарат из экстракта гинкго билоба может улучшать мышление после инсульта

ASA: препарат GDLM из экстракта гинкго улучшил мышление пациентов после инсульта

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Активные компоненты из экстракта гинкго билоба могут улучшить восстановление мышления после ишемического инсульта. Это показало исследование, представленное на конференции Американской ассоциации инсульта (ASA).

Ученые проанализировали восстановление умственных функций 3163 человек из Китая, переживших ишемический (вызванный тромбом) инсульт легкой и средней степени тяжести. Средний возраст пациентов составил 63 года, 36% участников — женщины.

В течение 48 часов после инсульта половине пациентов ввели внутривенно 25 мг гинкго-дитерпен-лактона-меглюмина (GDLM) — комбинацию активных ингредиентов гинкго билоба. Другой половине ввели раствор без активных ингредиентов (плацебо). Процедуру повторяли ежедневно в течение двух недель.

До начала лечения умственные способности пациентов были умеренно нарушены (17 баллов из 30 по шкале MoCA). К 14-му дню у людей, получавших инъекции GDLM, этот показатель вырос в среднем на 3,93 балла, а у получавших плацебо — на 3,62 балла. К 90-му дню умственные способности получивших GDLM выросли на 5,51 балла, а получивших плацебо — на 5,04 балла. В целом доля пациентов, достигших значимого улучшения, была на 20% выше в группе GDLM.

Авторы считают, что GDLM может защищать мозг от повреждения за счет расширения кровеносных сосудов головного мозга и повышения устойчивости клеток головного мозга к недостатку кислорода. Результаты считаются предварительными до тех пор, пока они не будут опубликованы в рецензируемом научном журнале. Кроме того, так как в исследовании участвовали люди из Китая, выводы нельзя распространять на другие страны.

Ранее ученые выяснили, что воздействие газа радона связано с повышенным риском инсульта.

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