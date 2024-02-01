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Астероид размером с одну из башен «Москва-Сити» подлетит к Земле

AP: космическая скала размером более 300 метров сблизится с нашей планетой

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Астрономы предупредили о приближении к Земле крупного астероида 2008 OS7. Согласно данным сайта Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA, в пятницу, 2 февраля, объект пролетит мимо нашего мира на расстоянии 2,85 млн километров на скорости 18 километров в секунду.

Диаметр 2008 OS7 оценивается в диапазоне от 210 до 480 метров, что делает размеры космической глыбы сравнимыми с высотой башни «Федерация» (373 метра) в московском комплексе «Москва-Сити» или одного из символов Нью-Йорка — небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг (381 метр без учета шпиля).

В следующий раз 2008 OS7 появится в окрестностях Земли только в 2032 году.

Хотя 2008 OS7 относится к категории потенциально опасных астероидов, в NASA считают, что вероятность его столкновения с Землей ничтожно мала.

Следующее значимое сближение нашей планеты с небесным телом подобного масштаба состоится в 2029 году, когда к Земле подлетит 370-метровый астероид Апофис 99942. В точке наибольшего движение дистанция между Землей и Апофисом составит всего лишь 38 тыс. километров.

Ранее ученый рассказал, к каким последствиям приведет падение Апофиса в центр Москвы.

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