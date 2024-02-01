Жировая болезнь печени для женщин опаснее, чем для мужчин

Хотя у мужчин чаще развивается жировая болезнь печени, женщины с этим заболеванием имеют более высокий риск летального исхода. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Hepatology.

Жировая болезнь печени может быть вызвана злоупотреблением алкоголя, либо метаболическими нарушениями: избытком висцерального жира, диабетом, гипертонией, — все эти нарушения не только приводят к жировой болезни, но и усугубляются сами при ее возникновении.

Ученые проанализировали данные десяти тысяч пациентов, которые прошли УЗИ печени и другие медицинские обследования. Примерно у 20% развилась жировая болезнь печени, причем мужчины болели в два раза чаще женщин. Однако за 27 лет наблюдения у женщин в два раза чаще встречались летальные исходы. Если жировая болезнь печени была вызвана злоупотреблением алкоголя, риск летального исхода у женщин был на 160% выше, чем у мужчин. Если же она не была связана с алкоголем — риск был выше на 83%.

Результаты означают, что женщины могут быть более подвержены тяжелому течению жировой болезни печени, особенно в случае злоупотребления алкоголем.

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