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Ученые разработали новый метод прогнозирования выживаемости пациентов с раком мозга

Neuro-Oncology: новая модель ИИ может прогнозировать выживаемость при раке мозга

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Ученые из Королевского колледжа Лондона разработали новую модель искусственного интеллекта (ИИ) для точного прогнозирования выживаемости людей с раком мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuro-Oncology.

В своем исследовании ученые сосредоточились на разработке новых методов прогнозирования пациентов с глиобластомой — наиболее часто встречающейся и агрессивной формой опухоли мозга. Этот вид рака трудноизлечим и обладает высокой летальностью — три из четырех пациентов уходят из жизни через год после обнаружения опухоли.

Чтобы предсказать, продолжат ли пациенты с глиобластомой жить через восемь месяцев после постановки диагноза и начала курса лучевой терапии, исследователи применили глубокое обучение — разновидность машинного обучения на основе искусственных нейронных сетей.

Обучение искусственного интеллекта проводилось с использованием набора данных из 10 тысяч результатов анализов МРТ (магнитно-резонансной томографии) пациентов с раком мозга. Отмечается, что прогнозы ИИ, сгенерированные в ходе тестирования, отличались высокой точностью.

Восемь месяцев считается достаточным сроком для завершения курса химиотерапии, которая обычно следует за лучевой терапией. Новая модель использует данные МТР пациентов для выявления людей, которым химиотерапия потенциально не принесет пользы. По мнению ученых, это позволяет избежать ненужных затрат времени на неэффективное лечение и сразу перейти к другим методам терапии (или начать экспериментальное лечение в рамках клинических испытаний).

Ранее были перечислены неочевидные симптомы рака головного мозга.

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