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Японский лунный модуль временно перешел в спящий режим

JAXA: японский лунный модуль SLIM временно перешел в спящий режим

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JAXA

Японский лунный модуль SLIM перешел в спящий режим из-за нехватки энергии. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), передает ТАСС.

Сообщается, что в середине февраля солнечные батареи модуля снова начнут получать достаточное количество света, и тогда модуль попробуют вернуть к работе.

29 января JAXA восстановило работу первого японского лунного модуля SLIM.

Посадочный модуль SLIM был запущен JAXA в космос 6 сентября вместе с рентгеновским телескопом XRISM с космодрома Танэгасима на юге японского архипелага. В то время как XRISM остался на орбите Земли, SLIM покинул околоземное пространство и вышел на лунную орбиту, облетая спутник примерно раз в 6,4 часа.

20 января лунный модуль совершил посадку на поверхность луны в 55 м от намеченной цели, что в JAXA назвали успешным выполнением основной миссии модуля — демонстрации технологии точной посадки.

Ранее японский космический аппарат впервые в истории сел на Луну.

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