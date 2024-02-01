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Употребление кимчи связано с уменьшением риска ожирения

BMJ Open: три порции кимчи в день связаны с меньшим весом и более тонкой талией

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Thomas Peter/Reuters

Ученые из Южной Кореи выяснили, что ежедневное употребление от одной до трех порций кимчи снижает риск ожирения у мужчин и женщин. Исследование опубликовано в журнале BMJ Open.

Авторы проанализировали данные 79 тысяч женщин и 39 тысяч мужчин, средний возраст которых составил 51 год. Для оценки питания использовали анкеты, а для оценки наличия ожирения — вес и окружность талии.

Употребление до трех порций кимчи в день было связано со снижением риска ожирения на 11% по сравнению с людьми, которые ели менее одной порции в день. Результаты зависели от пола: у женщин, которые ели две-три порции в день, вероятность ожирения снизилась на 8%. У мужчин три или более порций кимчи из капусты снижали риск ожирения на 10%.

Размеры порций варьировались в зависимости от типа кимчи (например, из капусты или редиса). Для наиболее распространенного кимчи из капусты порция равнялась примерно 57 граммам.

Однако ученые предостерегли от употребления слишком большого количества кимчи из-за возможного избытка соли в диете — фактора риска гипертонии. Кроме того, употребление пяти или более порций кимчи было связано с повышенным риском ожирения у участников.

По мнению авторов, полезные бактерии, содержащиеся в пище, (Lactobacillus brevis и L. plantarum) могут снижать риск ожирения. Однако они подчеркнули, что их исследование не доказывает причинно-следственную связь между потреблением кимчи и весом.

Ранее ученые выяснили, что рыба в диете годовалого ребенка может снизить риск язвенного колита на 25%.

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