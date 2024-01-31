В Подмосковье попытаются отыскать редкого тарантула

На территории Московской области зоологи проведут специальные экспедиции по поиску паука редкого вида — тарантула южнорусского. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства экологии и природопользования.

«Тарантул южнорусский внесен в Красную книгу Московской области. На территории региона этот вид последний раз встречали в 1994 году. Исследование позволит определить, водятся ли еще в Подмосковье такие пауки», — рассказал глава Минэкологи региона Тихон Фирсов.

Отмечается, что насекомое достигает в длину 5 сантиметров. Для людей данный вид опасности не представляет.

Осенью 2023 года участники международной научной экспедиции Expedition Cyclops обнаружили живую особь проехидны Аттенборо — яйцекладущего млекопитающего, живущего на индонезийском острове Новая Гвинея.

До сих пор вид был известен лишь по одному экземпляру, найденному в 1961 году. С того времени никто не видел этих существ.

Специалисты в ходе четырех недель размещали камеры в горных лесах, однако не могли найти никаких следов паука. Но в последний день пребывания «неуловимый зверь» все-таки попал на снимки, которые стали первыми в истории кадрами, запечатлевшими это млекопитающее.

Ранее биологи открыли в Таиланде новый вид тарантулов уникальной расцветки.