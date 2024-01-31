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Новая Зеландия одной из первых в мире запретит косметику с «вечными химикатами»

AFP: к 2027 году в Новой Зеландии исключат продажи кремов и помад с ПФАС

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Управление по охране окружающей среды Новой Зеландии объявило о планах по запрету косметической продукции, содержащей так называемые «вечные химикаты». Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на данные агентства Agence France-Presse (AFP).

ПФАС (пер- и полифторалкильные соединения) — вещества, которые широко используются во многих отраслях, включая производство одежды, пищевой упаковки и кухонной посуды. Они известны своей устойчивостью к разложению, за что их и называют «вечными химикатами».

Такие химикаты проникают в организм не только с питьевой водой, но и через продукты, упакованные в ПФАС-содержащие материалы. ПФАС могут повышать риск развития рака, врожденных пороков развития у младенцев, заболеваний печени и щитовидной железы, снижения иммунитета и гормональных расстройств.

В косметике ПФАС добавляют в лаки для ногтей, гели для бритья, тональные кремы, помады и тушь, поскольку с ними продукты становятся более текучими и водостойкими.

Согласно проекту, к 2027 году в Новой Зеландии станет нельзя продавать косметические средства с «вечными химикатами». А с декабря 2025 года в стране запретят использовать противопожарные пены с пер- и полифторалкильными добавками.

Ранее ученые выяснили, что лыжные трассы по всему миру загрязнены токсичными «вечными химикатами».

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