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Дефицит витамина D может повысить риск деменции, выяснили ученые

AJCN: дефицит витамина D связан с повышением риска деменции на 25%

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Дефицит витамина D может повысить риск деменции у людей со светлой кожей на 25%. Это показало исследование, опубликованное в журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Ученые проанализировали собранные за 12-17 лет медицинские данные 270 тысяч человек в возрасте от 55 до 69 лет. Из них до 20% сообщили о регулярном приеме добавок с витамином D. Однако у 34,0% и 18,3% были обнаружены его недостаточность и дефицит (выраженная недостаточность) соответственно.

Дальнейший анализ показал, что при недостатке витамина D общий риск деменции (включая болезнь Альцгеймера или сосудистую деменцию) был выше на 19-25%. Интересно, что у темнокожих участников ни дефицит витамина D, ни недостаточность витамина D не были связаны с риском деменции.

Деменция проявляется тяжелыми нарушениями памяти и мышления и развивается почти у 10% населения старше 60 лет. Не существует лекарства от этого состояния и неизвестны механизмы его развития. Предыдущие исследования показали, что дефицит витамина D может увеличить риск деменции. Новая работа подтверждает это, однако она имела наблюдательный характер и потому не доказывает наличие причинно-следственной связи.

Ранее ученые выяснили, что лекарства для снижения уровня холестерина могут снизить риск болезни Альцгеймера на 28%.

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