Стало известно, какие два типа питания способствуют укреплению иммунитета

Веганская и кето диеты положительно влияют на врожденный и адаптивный типы иммунитета человека. К такому выводу пришли ученые из национального института аллергии и инфекционных заболеваний в США. Результатами исследования они поделились в журнале Nature Medicine.

В исследовании приняли участие 20 человек разной этнической принадлежности, пола, возраста и веса. Они были разделены на две группы в соответствии с типом питания, которого нужно было придерживаться в течение двух недель. Участники на веганской диете (характеризуется полным отсутствием животных продуктов в рационе) получали с пищей около 10% жиров и 75% углеводов. Кето-диета подразумевала употребление около 76% жиров и 10% углеводов.

Исследователи взяли у испытуемых образцы кала и мочи для дальнейшей оценки биохимических, клеточных, метаболических и иммунных реакций организма, а также отслеживания изменений в микробиоме.

Результаты показали, что оба типа питания были связаны со значительными изменениями в организме. Веганская диета повлияла на механизмы, связанные с врожденной иммунной системой (включая модуляцию противовирусных реакций). Соблюдение кето-диеты привело к значительному усилению биохимических и клеточных процессов, связанных с адаптивным иммунитетом. К ним относится улучшение способности Т-клеток (лимфоцитов) защищать организм от цитотоксического повреждающего воздействия.

Чтобы изучить, как именно эти два типа диетических вмешательств влияют на конкретные компоненты иммунной системы, необходимы дополнительные исследования. Ученые предполагают, что расширенная информация позволит в дальнейшем использовать питание как стратегию для предотвращения состояний, связанных с раком или нейродегенеративными расстройствами.

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