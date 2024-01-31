Стало известно, как эмоциональное благополучие матери влияет на развитие мозга ребенка

Ученые из национального университета Сингапура обнаружили, что эмоциональное благополучие женщины во время беременности является важным фактором развития мозга ребенка. Результаты опубликованы в журнале Nature.

В исследовании приняли участие беременные женщины азиатского происхождения. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых, а также их социально-экономическом статусе, отношениях с друзьями и семьей и уровнях повседневного стресса для оценки эмоционального благополучия. Эта информация была использована для выявления общих факторов неблагоприятных социально-экологических условий в четырех сферах жизни — личной, межличностной, социально-экономической и психологической (воздействие стресса). Психическое здоровье будущих матерей также оценили в соотвествии со шкалами тревоги и депрессии (шкала депрессии Бека).

После этапа сбора информации началась фаза наблюдения за участницами, которая длилась более семи лет. По достижении детьми испытуемых семи с половиной лет ученые провели им процедуру магнитно-резонансной томографии. Отмечается, что сканирование мозга проводилось только тем детям, чей вес при рождении превышал два килограмма.

Результаты показали, что переживание положительных эмоций матерями в пренатальный период было связаны с большим объемом гиппокампа у детей женского пола. Этот компонент мозга участвует в механизмах формирования эмоций, ориентировании в пространстве и консолидации памяти (перехода кратковременной памяти в долговременную).

Также стало ясно, что эмоциональное благополучие женщин во время беременности положительно повлияло на функциональную связь между правой лобно-теменной и зрительной ассоциативными сетями. Каждая ассоциативная область коры связана с несколькими структурными полями. Их нейроны участвуют в интеграции различной информации. В этих областях также происходит высший анализ и синтез раздражений, в результате которых формируются сложные элементы сознания.

Отмечается, что эти результаты были значимыми после учета пола и возраста ребенка, а также послеродового родительского стресса и других факторов риска.

Ранее был найден новый фактор риска проблем с развитием у ребенка.