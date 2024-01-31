Врач оценила народные методы лечения стоматита

Для борьбы со стоматитом можно использовать облепиховое масло или отвар ромашки. От средств на спиртовой основе следует отказаться. Об этом aif.ru рассказала врач стоматолог-терапевт-микроскопист Камила Едиханова.

«Одним из полезных продуктов считается облепиховое масло — его можно взять на вооружение. Оно отличается регенеративными свойствами, то есть помогает ускорить заживление образовавшихся язв и афт», — рассказала врач.

Облепиховое масло очень маркое, поэтому работать с ним надо аккуратно, добавила стоматолог.

«Также допускается использовать для домашней дополнительной терапии отвар ромашки. Но тут стоит понимать, есть ли на него аллергия. Если есть, то такой продукт использовать нельзя», — объяснила Едиханова.

Однако полностью избавиться от стоматита можно только после установления причины врачом-стоматологом. Кроме того, самолечение часто не только неэффективно, но и опасно.

«Не стоит экспериментировать с любыми средствами на спиртовой основе, например, тем же йодом — это чревато ожогами и пересушиванием слизистой. Особо осторожно следует относиться к рекомендации использовать спиртовой настой прополиса. Во-первых, это спирт, во-вторых, это медовые элементы, на которые может быть аллергия. Спиртовая настойка и пересушивает полость рта, и оказывает раздражающее воздействие, которое приведет к усугублению ситуации и еще большему распространению стоматита. Лучше использовать специализированные растворы — они более безопасны», — заключила Едиханова.

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