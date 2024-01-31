проект

>

Врач оценила народные методы лечения стоматита

Стоматолог Едиханова: средства на спирту могут усугубить стоматит

close
100%
Depositphotos

Для борьбы со стоматитом можно использовать облепиховое масло или отвар ромашки. От средств на спиртовой основе следует отказаться. Об этом aif.ru рассказала врач стоматолог-терапевт-микроскопист Камила Едиханова.

«Одним из полезных продуктов считается облепиховое масло — его можно взять на вооружение. Оно отличается регенеративными свойствами, то есть помогает ускорить заживление образовавшихся язв и афт», — рассказала врач.

Облепиховое масло очень маркое, поэтому работать с ним надо аккуратно, добавила стоматолог. 

«Также допускается использовать для домашней дополнительной терапии отвар ромашки. Но тут стоит понимать, есть ли на него аллергия. Если есть, то такой продукт использовать нельзя», — объяснила Едиханова.

Однако полностью избавиться от стоматита можно только после установления причины врачом-стоматологом. Кроме того, самолечение часто не только неэффективно, но и опасно.

«Не стоит экспериментировать с любыми средствами на спиртовой основе, например, тем же йодом — это чревато ожогами и пересушиванием слизистой. Особо осторожно следует относиться к рекомендации использовать спиртовой настой прополиса. Во-первых, это спирт, во-вторых, это медовые элементы, на которые может быть аллергия. Спиртовая настойка и пересушивает полость рта, и оказывает раздражающее воздействие, которое приведет к усугублению ситуации и еще большему распространению стоматита. Лучше использовать специализированные растворы — они более безопасны», — заключила Едиханова. 

Ранее ученые с помощью антибиотика восстановили кости челюсти и бедра у пожилых мышей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами