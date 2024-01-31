Онколог рассказала о симптомах рака сердца

Злокачественная опухоль сердца ангиосаркома чаще всего диагностируется у мужчин в возрасте 45 лет и старше, причем заболевание длительно протекает бессимптомно. Об этом «Доктору Питеру» рассказала врач-онколог ФКНЦ ФМБА Ирина Олейникова.

«Ангиосаркома сердца — это один из видов злокачественных новообразований, развивающихся в тканях миокарда. Формируется из клеток эндотелия и, как правило, поражает правое предсердие и перикард. Чаще всего патология диагностируется у мужчин в возрасте 45 лет и старше», — рассказала Олейникова.

Врач добавила, что ангиосаркома — редкое заболевание, в общей доле зарегистрированных сердечно-сосудистых заболеваний составляет 0,2%.

Заболевание часто диагностируют на поздних стадиях, так как в течение длительного времени оно протекает бессимптомно, а опухоли небольших размеров могут не визуализироваться на эхокардиографии. Кроме того, многие проявления ангиосаркомы списывают на совсем другие заболевания из-за неспецифичности симптомов. Обычно пациенты жалуются на отечность рук и ног, увеличение окружности живота, набухание шейных вен, одышку, тахикардию, гипотонию, сильную слабость и трудности при выполнении рутинных физических нагрузок (быстрый шаг, подъем по лестнице), боли в сердце, головокружение и кашель.

«Вероятность развития саркомы сердца увеличивается у людей, которые подвергались воздействию высокого уровня радиации, а также при злоупотреблении алкоголем и продуктами, содержащими канцерогены», — отмечает Олейникова.

Точные причины возникновения ангиосаркомы не выявлены. Однако считается, что в развитие заболевания вовлечены генетические особенности. Поэтому если у родственников первой линии была диагностирована ангиосаркома, пациенту следует наблюдаться у кардиолога с 25-30 лет и чаще проходить кардиологические чекапы, заключила онколог.

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