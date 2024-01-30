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Нейробиологи открыли важную функцию в древней части мозга человека

eLife: верхние холмики головного мозга позволяют отличать объекты от их фона

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Ученые из Нидерландского института нейробиологии обнаружили что небольшая и часто упускаемая из виду часть мозга, известная как верхние холмики, играет важную роль в работе зрения и восприятия. Исследование опубликовано в научном журнале eLife.

Известно, что за обработку зрительной информации отвечает особая область мозга — зрительная кора. В то же время существуют животные с менее развитой зрительной корой, но функциональным зрением. Эти наблюдения навели специалистов на идею, что способность видеть зависит и от других отделов мозга. Нейробиологи обратили внимание на верхние холмики, поскольку они представляют собой эволюционно древнюю структуру, присутствующую у всех классов позвоночных.

Исследователи провели эксперименты на мышах из-за их анатомического сходства с людьми и наличия как зрительной коры, так и верхних холмиков. Тесты включали 16 испытаний, в ходе которых грызунов учили распознавать фигуры на различном фоне и реагировать на них.

Затем ученые с помощью света временно деактивировать верхние холмики. Оказалось, что в таком состоянии животные все еще могли реагировать на фигуры, но им стало гораздо труднее распознавать представленные образы.

Анализ мозговой активности показал характерную активацию нейронов в определенных зонах мозга. По словам нейробиологов, это указывает на специализированный нейронный код, который служит для обнаружения объектов. Кроме того, эксперимент показал, что в мозгу существуют параллельные пути обработки визуальной информации.

Специалисты отметили, что их открытие может быть использовано для лечения различных нарушений зрения у людей.

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