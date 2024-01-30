Стало известно, сколько углеводов нужно употреблять на низкоуглеводной диете

Ученые из университета Тафтса в США обнаружили, что понятие «низкоуглеводная диета» может быть достаточно размытым. Тем не менее большинство исследователей определяют этот тип питания как ограничение потребления углеводов до 30% от общего числа калорий. Результаты опубликованы в Critical Reviews in Food Science and Nutrition (CRFSN).

Интерес людей к низкоуглеводным диетам в последнее время усилился. Но, несмотря на растущую популярность такого режима питания, сохраняется неоднозначность относительно того, какое количество ежедневно употребляемых углеводов квалифицируется как приверженность низкоуглеводной диете.

Чтобы выяснить это, ученые из США провели научный обзор более 500 исследований, направленных на изучение характеристик и влияния на организм низкоуглеводных диет. В большинстве научных работ, включенных в обзор, исследователи определяли низкоуглеводную диету как ежедневное ограничение потребления углеводов до 30% от общего числа калорий либо как употребление менее 100 граммов углеводов в день.

Обычно диетологи определяют норму потребления углеводов в размере 50–80% от суммарной калорийности (это приблизительно 250–400 граммов в сутки). Такое количество отражает здоровую потребность взрослого человека в углеводах.

Ученые отметили, что необходимо выработать единые критерии, характеризующие низкоуглеводную диету как тип питания. Это позволит повысить эффективность мер в отношении укрепления общественного здоровья и более точно оценить потенциальные преимущества низкоуглеводного рациона питания.

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