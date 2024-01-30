Стало известно, как длительный COVID-19 влияет на когнитивные способности

Ученые из Оксфордского университета обнаружили, что более половины людей с затяжным COVID-19 страдают от стойкого снижения когнитивных способностей. Результаты исследования опубликованы в EClinicalMedicine.

Затяжной COVID-19 характеризуется длительным (более 12 недель) сохранением неприятных патологических симптомов, возникающих после перенесенной коронавирусной инфекции. Они могут включать в себя постоянную усталость, апатию, затуманенность сознания, головную боль, непроходящий кашель и боль в груди. «Постковидный синдром» у каждого пациента может иметь разную продолжительность.

В исследовании приняли участие в общей сложности 194 человека, у 119 из которых был диагностирован затяжной COVID-19. Также в научную работу были включены данные 75 здоровых добровольцев. Участники исследования прошли два теста на когнитивные функции, в том числе тест на простое время реакции (SRT). Он предполагает использование клавиши пробела для реагирования на визуальные сигналы, подаваемые монитором. Оценка скорости и точности реакции позволяет судить об уровне определенных когнитивных навыков.

Результаты показали, что в сравнении со здоровой контрольной группой пациенты с длительным COVID-19 реагировали на стимулы на 0,49 секунды медленнее. Также люди с «постковидным синдромом» хуже справились с тестами на оценку когнитивных способостей. Кроме того, некоторые пациенты с длительным COVID-19 с более низкими результатами теста SRT сообщили об ухудшении своего психического здоровья, проблемах со сном и появлении симптомов депрессии. Добровольцы с длительным COVID и нормальной скоростью реакции на стимулы отметили, что чувствовали себя уставшими после завершения теста.

Отмечается, что у людей, перенесших COVID-19 без длительных негативных последствий для организма, не было проблем с прохождением SRT.

Авторы исследования подсчитали, что ухудшение когнитивных способностей наблюдается у 53% пациентов с длительным COVID-19. Кроме того, со временем повышения умственной работоспособности не происходит. Механизмы, лежащие в основе таких результатов, еще предстоит изучить. Необходимы дополнительные исследования, включающие всестороннюю нейропсихологическую оценку более широкой и разнообразной группы пациентов.

Ранее была названа пищевая добавка, которая может ускорить излечение от затяжного ковида.