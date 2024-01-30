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В России нашли способ свести к минимуму использование пестицидов

В ТюмГУ разработали способ измерять количество пестицидов на растениях

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РИА Новости

Ученые из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) разработали программу, которая способна автоматически измерять количество пестицидов, осевших на растениях. Результаты исследования были опубликованы в журнале Agriculture.

Исследователи указали, что это позволяет свести к минимуму количество используемых пестицидов и снизить затраты на них, а также уменьшить загрязнение окружающей среды.

Разработка дает возможность автоматически измерять площадь покрытия листьев в режиме реального времени, что позволяет оптимизировать методы доставки средств защиты растений и улучшить экологическую безопасность.

Работники ТюмГУ отмечают, что чрезмерное использование пестицидов оказывает пагубное воздействие на жизнедеятельность насекомых-опылителей и сказывается на биобезопасности региона культивации.

До этого эксперт перечислила главные экологические проблемы России.

Ранее глава Рослесхоза заверил, что Китай не вырубает сибирские леса.

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