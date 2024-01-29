Работа первого японского модуля SLIM на луне восстановлена

По сообщению Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), специалисты из Японии впервые с момента посадки 20 января установили связь с лунным модулем SLIM, который теперь возобновил свою работу. Об этом пишет ТАСС.

Представители ведомства отметили, что связь была установлена вечером прошлого дня.

До этого японское агентство аэрокосмических исследований JAXA продемонстрировало первую фотографию модуля Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) на Луне. Снимок был сделан небольшим роботом LEV-2, прибывшим на Луну на борту SLIM. Судя по фото, SLIM опрокинулся и оказался на Луне вверх ногами. Однако ему удалось прилуниться всего в 55 метрах от намеченной цели, продемонстрировав необычайную точность.

Отмечается, что модуль находится возле кратера Сиори на видимой стороне спутника.

Также при посадке возникла другая проблема, SLIM не мог генерировать энергию с помощью солнечных панелей, соответственно и работать.

Ранее японский модуль SLIM передал на Землю свои первые фотографии Луны.