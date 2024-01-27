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Ученые предупредили о риске истощения запасов грунтовых вод человечеством

Nature: с начала XXI века грунтовые воды местами убывают на 50 сантиметров в год

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Wikimedia Commons

Группа ученых из США и Швейцарии обратила внимание на тревожную скорость истощения запасов грунтовых вод во многих регионах Земли. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Хотя подземные воды остаются возобновляемым ресурсом, для восполнения некоторых водоносных горизонтов могут потребоваться десятилетия.

Эксперты проанализировали миллионы измерений уровня грунтовых вод в 170 тыс. скважин, расположенных в более чем 40 странах, и составили карту колебаний уровней водных запасов.

Результаты показали, что уровень грунтовых вод упал с 2000 года в гораздо большем количестве мест, чем вырос. Во многих регионах показатель снижается более чем на 50 сантиметров в год. Это происходит в Афганистане, Чили, Китае, Индии, Иране, Мексике, Марокко, Саудовской Аравии, Испании и на юго-западе США.

Еще более тревожный вывод заключается в том, что примерно на трети изученных территорий темпы снижения уровня грунтовых вод ускоряются.

Однако ученые выяснили, что процесс можно обернуть вспять. Жителям некоторых регионов удалось пополнить подземные запасы воды за счет местных рек, ограничения эксплуатации водоносных слоев и насыщения недр поверхностными водами.

Ранее ученые отметили усиление засух по всему миру.

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