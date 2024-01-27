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Приложения для знакомств могли изменить работу мозга людей

HNU: свайп влево связан с симпатией к человеку, показал анализ активности мозга

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Depositphotos

Во многих приложениях для знакомств пользователям предлагают оценить фото других людей, используя смахивание влево («нравится») или вправо («не нравится»). Как выяснили авторы нового исследования, эти жесты прочно ассоциированы у людей с позитивной и негативной оценками внешности соответственно. Работа опубликована в журнале Neuroscience Letters.

Ученые из Университета Хэбея (HNU) попросили добровольцев просмотреть фото и оценить красоту людей, представленных на них, смахивая фото налево или направо на своем смартфоне. В первом эксперименте смахивать влево нужно было, если человек красивый, а во втором — если нет.

Когда людей просили смахнуть фото влево, чтобы выразить симпатию человеку, они делали это быстрее, чем когда фото красивого человека требовалось смахнуть вправо. Это говорит о том, что определенные жесты в некоторой степени связаны с оценкой красоты людей. Результаты были подтверждены измерениями активности мозга с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

Однако ученые не знают, является ли обнаруженная ими связь естественной, или она появилась у участников из-за использования приложений для знакомств. Чтобы установить это, потребуется больше исследований.

Ранее ученые выяснили, какие лица люди связывают с бедностью и богатством.

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