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Антибиотик может восстановить кости челюсти и бедра, истончающиеся при старении

iScience: антибиотик восстановил кости челюсти и бедра у пожилых мышей

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Антибиотик эритромицин и его производное без антибактериальной активности улучшили восстановление костей челюсти и бедра у пожилых мышей. Это показал эксперимент, результаты которого опубликованы в журнале iScience.

Периодонтит, то есть воспаление мягких тканей и костей, поддерживающих зубы, может привести к их выпадению. Заболевание связано с плохой гигиеной полости рта и возрастными изменениями работы иммунитета и процессов костной регенерации. Так, было показано, что низкие уровни белка DEL-1 усиливают воспаление и ухудшают регенерацию костей у пожилых.

В новом исследовании ученые выяснили, что антибиотик эритромицин может стимулировать выработку Del-1, способствуя регенерации костей, у стареющих мышей. Его производное EM-523 воспроизводило эти эффекты и при этом не обладает антибактериальными свойствами, что сводило побочные эффекты к минимуму. Оба препарата уменьшали активность клеток остеокластов, которые разрушают костную ткань перед ее регенерацией, а также изменяли активность генов, ответственных за восстановление кости. Это привело к образованию новой костной ткани челюсти и бедра у мышей.

Полученные данные показывают, что управление выработкой Del-1 с помощью эритромицина, других антибиотиков из группы макролидов или их производными может быть многообещающим подходом к восстановлению костей у стареющих людей, однако необходимы дополнительные исследования.

Ранее ученые выяснили, что ударная нагрузка на кости повышает их плотность у людей старше 70 лет.

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