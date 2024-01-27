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Невролог предупредила об опасности чипсов и газировки для мозга

Невролог Сурская призвала употреблять глюкозу для здоровья мозга

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Невролог Елена Сурская заявила, что для здоровья мозга необходимо употреблять глюкозу. Об этом сообщает aif.ru.

Она подчеркнула, что в чипсах, сладкой газировке, выпечке и энергетиках содержатся «плохие» углеводы, которые только вредят здоровью мозга. Переизбыток глюкозы также наносит вред мозгу. Из-за него способность к концентрации и обучению может снижаться.

Сурская добавила, что «хорошие» углеводы содержатся в орехах, крупе и овощах. Кроме того, для здоровья мозга следует употреблять в пищу нежирное вареное мясо, рыбу, кисломолочные продукты не пренебрегать здоровым сном.

До этого ученые из Калифорнийского университета США пришли к выводу, что трудности с оценкой расстояния, письмом и распознаванием движущихся и неподвижных объектов могут свидетельствовать о развитии болезни Альцгеймера.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.

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