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Установлен способ улучшения когнитивных способностей

Scientific Reports: обучение игре на пианино серьезно улучшает когнитивные способности

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Ученые из Университета Бата (Великобритания) установили, что всего час уроков игры на пианино или фортепиано в неделю значительно улучшает когнитивные способности взрослых людей. Результаты работы опубликовали в журнале Scientific Reports.

В исследовании приняли участие 31 человек, часть из которых обучались игре на пианино (в течение одного часа в неделю), а другая просто слушала игру на инструменте. Эксперимент длился 11 недель, в течение которых участники проходили тест для оценки уровня когнитивных навыков.

Анализ полученных результатов показал, что всего за несколько недель после начала обучения игре на музыкальном инструменте у людей значительно улучшились зрительная и слуховая обработка информации. Кроме того, у участников из первой группы снизилось проявление симптомов депрессии, стресса и тревоги. Во второй группе добровольцев таких результатов не было зафиксировано.

По словам ученых, результаты можно объяснить тем, что обучение игре — сложная задача, которая требует, чтобы музыкант читал партитуру, генерировал движения и корректировал себя. Этот процесс объединяет визуальные и слуховые сигналы, что приводит к улучшению мультисенсорных способностей.

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