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Японские бобы сравнимы по эффекту с лекарствами от диабета, выяснили ученые

Nutrients: бобы адзуки снижают уровень сахара наравне с лекарствами от диабета

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Shutterstock/FOTODOM

Употребление бобов адзуки или их экстракта позволяет контролировать диабет второго типа не хуже лекарств для снижения уровня сахара в крови. Это показал обзор исследований, опубликованный в журнале Nutrients.

Ученые проанализировали публикации в базах данных Scopus и PubMed. Влияние бобов адзуки на диабет изучалось в 13 исследованиях на животных и двух на клетках или тканях. Только в одном исследовании рассматривался их эффект у людей.

У мышей с диабетом 2 типа потребление муки из бобов адзуки снижало уровень глюкозы в крови и чувствительность к инсулину. Также показал высокую эффективность экстракт бобов в дозе 500 мг. Эти свойства были связаны с полифенолами — веществами, которые также защищают клетки от повреждения свободными радикалами. Кроме того, полисахариды из бобов улучшили состояние поджелудочной железы у грызунов. Эффекты отличались в зависимости от того, были ли бобы сырыми, обработанными или пророщенными, так как в них содержались разные вещества в разных дозах.

Кроме того, 500 мг экстракта бобов позволяли лучше контролировать диабет у грызунов, чем сахароснижающий препарат сульфонилмочевина. Кроме того, не было заметной разницы в содержании печеночного гликогена у животных, которые получали полисахариды из адзуки в дозе 400 мг/кг массы тела или метформин — лекарство для лечения диабета.

Одно исследование также показало, что бобы адзуки, прошедшие через экструзию, позволяли людям с диабетом на обычной диете достичь тех же результатов по контролю уровня сахара в крови, что и людям на специальной диете.

Авторы заключили, что существует достаточно доказательств того, что бобы адзуки могут оказывать эквивалентное или лучшее влияние на контроль диабета второго типа, чем лекарства или диеты с низким гликемическим индексом. Однако выводы не означают, что люди с диабетом могут заменить лекарства употреблением бобов в пищу, необходимы дополнительные исследования.

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