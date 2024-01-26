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Ученые установили, как быстро проходит боль в пояснице

CMAJ: у большинства людей боль в пояснице проходит за шесть недель

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Лечение острой боли в пояснице занимает около шести недель, однако велик риск рецидивов и развития хронического болевого синдрома. Это показало исследование, опубликованное в журнале Canadian Medical Association Journal.

Ученые проанализировали базы исследований Cinahl, Medline и Embase, которые были опубликованы в период с 2011 года по январь 2023. В них изучались траектории лечения боли в области поясницы. Из 28 тысяч исследований ученые отобрали 95 работ, в которых содержались данные около десяти тысяч пациентов.

Исследование показало, что выраженность боли на шестой неделе от появления симптомов падала примерно в два раза. Однако затем она почти не менялась, оставаясь на том же уровне спустя 26 и 52 недели.

Было недостаточно исследований с участием пациентов в возрасте до 18 лет или старше 60 лет, поэтому выводы распространяются только на молодых людей и среднего возраста.

Ученые заключили, что большинство людей с острой болью в нижней части спины испытывают значительное улучшение в первые шесть недель, но могут длительно испытывать боль и бытовые ограничения. Это указывает на важность разработки более эффективных методов лечения хронической боли.

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