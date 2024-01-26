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Ученые нашли пользу письма от руки для мозга

Front Psychol: рукопись развивает мозговые связи лучше, чем печать на клавиатуре

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Написание рукописных заметок лучше развивает связи между зонами мозга, чем печать на на клавиатуре. Это показало исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Psychology.

Ученые проанализировали данные об активности мозга, собранные с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ) у 36 студентов университетов. Во время измерения активности мозга их несколько раз попросили написать ручкой или набрать на клавиатуре слово, которое появилось на экране. Для рукописи они использовали цифровую ручку и сенсорный экран, а при печати на клавиатуре нажимали кнопки одним пальцем.

Активность различных областей мозга увеличилась, когда участники писали ручкой, но не когда они печатали. Ученые считают, что визуальная и двигательная информация, получаемая от органов чувств при использовании ручки, лучше способствуют формированию связей в мозге, которые необходимы для обучения. Простые удары по кнопкам при печати на клавиатуре меньше стимулируют мозг.

«Это также объясняет, почему дети, которые научились писать и читать на планшете, могут испытывать трудности с буквами, которые являются зеркальными изображениями друг друга, например, «B» и «D». Они буквально не чувствуют эти буквы», — отметили ученые.

Несмотря на то, что печать на клавиатуре имеет множество преимуществ (в том числе скорость), время от времени стоит использовать рукописи, заключили ученые.

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