Стало известно, как нелетающие динозавры использовали крылья

У мелких всеядных и насекомоядных динозавров имелись недоразвитые оперенные крылья для устрашения добычи. Это показал эксперимент с роботизированной моделью динозавра и живыми кузнечиками. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

На сегодняшний день известна единственная группа динозавров с контурными перьями, необходимыми для полета, — Pennaraptora. Их окаменелые остатки содержат примитивные крылья. Функции этих конечностей неизвестны, однако ученые уверены, что они не позволяли динозаврам летать. Согласно одной из гипотез, они помогали животным охотиться, пугая добычу, спрятавшуюся в укрытии. Этому способствовал яркий контрастный окрас перьев. Похожую тактику охоты используют ныне живущие виды птиц, которые по современной классификации относятся к динозаврам. Среди них — калифорнийская земляная кукушка и многоголосый пересмешник.

Чтобы проверить гипотезу, ученые создали Робоптерикса — модель двуногого динозавра Каудиптерикса (Caudipteryx). Он был размером с павлина и жил около 124 миллионов лет назад. Ученые протестировали несколько типов испуга добычи на кузнечиках, так как их близкие родственники уже существовали во времена Каудиптерикса.

Они обнаружили, что кузнечики выбегали из укрытия в 93% случаев, когда Робоптерикс использовал крылья и в 47%, когда он использовал только хвост. Кроме того, успеху охоты значительно способствовали белые пятна на крыльях и перья на хвосте.

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