Ученые выяснили, что бедность мешает детям заводить друзей в школе

Группа ученых из Цюрихского университета в Швейцарии и Стокгольмского университета в Швеции выяснила, как материальное благополучие влияет на социальную жизнь детей в школе. Они пришли к выводу, что бедным детям сложнее находить друзей по сравнению с более обеспеченными сверстниками. Исследование опубликовано в научном журнале Social Networks (SocNet).

Команда проанализировала данные 4787 шведских подростков в возрасте 14-15 лет из 235 школьных классов, а также изучила их круги общения и дружбы.

Результаты показали, что низкие доходы родителей мешают социальной интеграции детей вне зависимости от статуса их школ.

«Мы обнаружили, что ученикам из бедных семей с меньшей вероятностью предложат дружбу и, следовательно, у них будет меньше товарищей, чем у ровесников, чьи родители имеют более высокие доходы. Это справедливо и для школ, где учатся дети из одного социального слоя», — объяснила ведущий автор научной работы Изабель Раабе.

Ученые подчеркнули, что чем меньше у человека друзей, тем сложнее ему находить их в дальнейшем, и образуется поручный круг.

Исследователи предложили бороться с этой тенденцией, создавая больше возможности для налаживания дружеских отношений среди молодежи. Например, учителя могут учитывать социальный состав групп при распределении заданий для проектной работы, занятий спортом и внеклассной деятельности.

Ранее ученые выяснили, что дыхательная гимнастика помогает девочкам улучшать социальные навыки в школе.