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Салат с МКС оказался опасен для здоровья космонавтов

SciRep: микрогравитация МКС сделала салат уязвимым для сальмонеллы

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NASAKennedy/Twitter

Американские ученые из Университета штата Дэлавер выяснили, что выращенные на борту Международной космической станции (МКС) салат наряду с другими овощами может быть опасен при употреблении в пищу. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Repoerts (SciRep).

Команда пришла к выводу, что микрогравитация на МКС делает растения более уязвимыми для патогенов, обитающих на борту станции. Среди них есть и опасные для человека микробы, включая кишечную палочку и сальмонеллу.

Исследование проводилось с помощью устройства под названием клиностат, которое позволяет моделировать условия невесомости для растительных организмов. Ученые выяснили, что выросшие вне земного притяжения культуры особенно уязвимы для колонизации сальмонеллами.

Крошечные поры в стеблях и листьях называются устьицами, и растения используют эти устьица для газообмена. В качестве защитного механизма поры обычно закрываются, когда растение подвергается воздействию бактерий.

Но в условиях микрогравитации кусты салата по какой-то причине не закрывают поры при появлении микробов. Поэтому в космосе салат будет гораздо уязвимее для сальмонелл, чем на Земле.

Специалисты выяснили, что для приведения защитной системы растений в замешательство достаточно вращения с небольшой скоростью.

Чтобы решить проблему, исследователи предложили обеззараживать семена перед их отправкой в космос. Другим решением может стать генетическая модификация культур, которая устранит возможность широко открывать поры под действием микрогравитации.

Ранее ученые придумали рецепт салата, который можно приготовить из выращенных в космосе ингредиентов.

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