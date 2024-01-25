Японский модуль SLIM сел на Луну в 55 м от цели

Японский лунный модуль SLIM высадился на спутник в 55 к от цели. Об этом сообщает японское агентство аэрокосмических исследований JAXA на своем сайте.

«Анализ данных, полученных до отключения электроэнергии, подтвердил, что SLIM достиг поверхности Луны примерно в 55 м к востоку от первоначального целевого места посадки. <..> Хотя более подробная оценка продолжается, стоит отметить, что была произведена демонстрация технологии посадки с точностью до 100 м, что было главной миссией SLIM», — сообщило агентство.

В миссии заявили, что работа модуля может быть возобновлена в случае, если перемена угла падения солнечных лучей создаст условия для работы солнечных батарей. Сейчас они обращены на запад.

До этого солнечные панели лунного аппарата SLIM встали под неправильным углом, что сделало невозможным продолжение его работы из-за отсутствия электроэнергии.

Ранее в ЕС заявили о необходимости глобальной кооперации по безопасности в космосе.