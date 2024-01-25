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Названа главная причина рекордной засухи в Амазонии

WWA: главной причиной рекордной засухи в Амазонии стало изменение климата

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Depositphotos

Международный коллектив ученых из центра изучения погодных явлений World Weather Attribution (WWA) пришел к выводу, что изменения климата стали основной причиной рекордной засухи в амазонском регионе Бразилии в 2023 году. В докладе, размещенном на сайте организации, говорится о том, что климатические изменения, вызванные деятельностью человека, привели к росту температуры и сокращению осадков, что повысило вероятность беспрецедентной засухи в 30 раз по сравнению с ситуацией, в которой единственным фактором влияния на погоду был бы феномен Эль-Ниньо.

Метеорологи из Бразилии, Великобритании, Нидерландов и США работали над докладом WWA, сопоставляя современные данные наблюдений за климатом со сведениями, полученными в доиндустриальную эпоху.

С марта 2023 года бразильская Амазония испытывает небывалую засуху, которая привела к обмелению рек, лесным пожарам и массовому сокращению численности животных.

Еще в 2020 году ученые заявили, что Амазонские джунгли ждет засуха. Межправительственная группа специалистов рассказала, что природная экосистема Амазонии стала близка к «точке невозврата».

Утверждается, что амазонские леса исчезнут с вырубкой 35% их территорий. В настоящий момент известно, что уже вырублено около 20% джунглей. Данная территория охватывает свыше пяти миллионов квадратных километров.

До этого древние наскальные рисунки обнаружили в Амазонии из-за засухи.

Ранее битва ленивца и оцелота с неожиданным исходом впервые попала на видео.

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