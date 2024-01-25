Стало известно, что проблемы со зрением могут быть признаками болезни Альцгеймера

Трудности с оценкой расстояния, письмом и распознаванием движущихся и неподвижных объектов могут свидетельствовать о развитии болезни Альцгеймера. К таким выводам пришли ученые из Калифорнийского университета в США. Результаты опубликованы в журнале The Lancet.

Болезнь Альцгеймера обычно рассматривается как заболевание, которое первоначально проявляется в виде забывчивости, трудностей с запоминанием недавних событий и спутанностью сознания. Однако исследователи обнаружили, что у некоторых людей могут быть менее известные ранние симптомы этого заболевания — проблемы со зрением. Они включают в себя трудности с оценкой расстояния, различением движущихся и неподвижных объектов и письмом.

Это стало известно в ходе исследования, основанного на изучении медицинских карт более тысячи человек из 16 разных стран. Ученые подсчитали, что на эти признаки может приходиться до 10% случаев развития болезни Альцгеймера. Средний возраст типичного проявления симптомов, связанных с нарушениями зрения, составляет 59 лет. Это на шесть лет раньше среднего возраста, в котором обычно диагностируется болезнь Альцгеймера.

Вероятнее всего, дело в том, что сетчатка глаза является частью нервной системы человека, поэтому при болезни Альцгеймера происходит ее дегенерация. Эта дегенерация приводит к нейрофункциональным изменениям, которые можно обнаружить на ранней стадии.

Исследователи отметили, что многие люди в возрасте от 50 до 60 лет считают ухудшение зрения частью естественного процесса старения. Из-за этого диагностировать заболевание задолго до появления характерных симптомов становится трудно. Может пройти много времени, прежде чем офтальмолог заметит необычные отклонения в результатах зрительных тестов и направит человека к неврологу.

Ранее ученые нашли способ выявить болезнь Альцгеймера за 15 лет до появления симптомов.