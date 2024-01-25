Комары оказались способны передавать людям опасную бактерию от опоссумов

Комары оказались способны передавать людям микроба, вызывающего язву Бурули, от опоссумов, установили ученые из Мельбурнского университета. Работа исследователей была опубликована в журнале Nature Microbiology.

Язва Бурули (ЯБ) — это малоизученное инфекционное заболевание, возбудителем которого является Mycobacterium ulcerans. Симптомами этого состояния являются язвы с некротическим содержимым на дне, возникающие преимущественно на коже разгибательных поверхностей коленных и локтевых суставов. Она начинается с небольшого комариного укуса, который в течение многих месяцев медленно перерастает в язву с обширным разрушением подлежащих тканей.

Как и другие разновидности микобактерий (например, возбудители туберкулеза и лепры), Mycobacterium ulcerans является кислотоустойчивым микроорганизмом с очень медленным развитием. Рост заметных колоний при посеве на питательные среды занимает 7-12 недель. Резервуары микобактерий в дикой природе на сегодняшний день не определены. Предполагается, что это может быть вода из застойных водоемов, водные растения и некоторые животные – в частности опоссумы, коалы и кенгуру. До сих пор ученые не были уверены, как именно люди заражаются этой бактерией.

«Мы собрали комаров и проанализировали их, чтобы определить, являются ли они переносчиками патогена и связаны ли они с инфицированными опоссумами и людьми. Молекулярное тестирование показало, что из двух наиболее распространенных видов комаров только Aedes notoscriptus был положительным на Mycobacterium ulcerans. Это один из самых широко распространенных комаров Австралии», — отметили ученые.

Комары кусают зараженное животное, и затем так же через укус заражают человека. Ученые посоветовали носить одежду, которая закрывает тело от комаров, а также призвали людей использовать местные средства защиты от насекомых.

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