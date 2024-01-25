проект

>

Комары оказались способны передавать людям опасную бактерию от опоссумов

Nature Microbiology: комары оказались переносчиками опасной бактерии

close
100%
Jim Gathany./Wikimedia Commons

Комары оказались способны передавать людям микроба, вызывающего язву Бурули, от опоссумов, установили ученые из Мельбурнского университета. Работа исследователей была опубликована в журнале Nature Microbiology.

Язва Бурули (ЯБ) — это малоизученное инфекционное заболевание, возбудителем которого является Mycobacterium ulcerans. Симптомами этого состояния являются язвы с некротическим содержимым на дне, возникающие преимущественно на коже разгибательных поверхностей коленных и локтевых суставов. Она начинается с небольшого комариного укуса, который в течение многих месяцев медленно перерастает в язву с обширным разрушением подлежащих тканей.

Как и другие разновидности микобактерий (например, возбудители туберкулеза и лепры), Mycobacterium ulcerans является кислотоустойчивым микроорганизмом с очень медленным развитием. Рост заметных колоний при посеве на питательные среды занимает 7-12 недель. Резервуары микобактерий в дикой природе на сегодняшний день не определены. Предполагается, что это может быть вода из застойных водоемов, водные растения и некоторые животные – в частности опоссумы, коалы и кенгуру. До сих пор ученые не были уверены, как именно люди заражаются этой бактерией.

«Мы собрали комаров и проанализировали их, чтобы определить, являются ли они переносчиками патогена и связаны ли они с инфицированными опоссумами и людьми. Молекулярное тестирование показало, что из двух наиболее распространенных видов комаров только Aedes notoscriptus был положительным на Mycobacterium ulcerans. Это один из самых широко распространенных комаров Австралии», — отметили ученые.

Комары кусают зараженное животное, и затем так же через укус заражают человека. Ученые посоветовали носить одежду, которая закрывает тело от комаров, а также призвали людей использовать местные средства защиты от насекомых.

Ранее FDA сообщили, что новое средство лечения рака оказалось опасным.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами