Развеян миф о вреде стевии для микробиоты кишечника

Исследователи из Манчестерского университета установили, что регулярное употребление стевии не оказывает влияния на состав, разнообразие и структуру кишечной микробиоты у здоровых взрослых людей с нормальным весом. Результаты работы были представлены в журнале Nutrients.

В различных исследованиях изучалось положительное влияние стевии на аппетит, потребление энергии и общее состояние здоровья. Однако понимание механизмов, опосредующих эти эффекты, отсутствует. Некоторые ученые предполагали, что стевия может влиять на состояние кишечной микробиоты, однако изменения ее характеристик могут иметь негативные физиологические последствия для организма хозяина, например, развитие диабета второго типа или других метаболических нарушений. Несмотря на гипотетический вред стевии, ее влияние на микроорганизмы кишечника изучалось лишь в нескольких научных работах.

На протяжении 12 недель почти 30 участников исследования употребляли стевию или плацебо два раза в день. Ученые взяли образцы микробиоты кишечников добровольцев три раза: в начале эксперимента, в середине и конце.

Сладкие соединения, содержащиеся в стевии, известные как стевиогликозиды, попадают в толстую кишку неповрежденными. Там кишечные бактерии расщепляют их до глюкозы и стевиола, которые затем всасываются в печени. Как показали результаты работы, регулярное длительное употребление стевии, по-видимому, не оказывает существенного влияния на кишечную микробиоту человека.

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