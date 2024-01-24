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Археологи выяснили вкус и запах любимого вина древних римлян

Antiquity: в Римской империи любили пряное вино с ароматом жареного хлеба

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Commonists/Wikimedia Commons

Археологи из Веронского университета в Италии и Варшавского университета в Польше выяснили, каким было на вкус и запах популярное вино в древнем Риме. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

Ученые изучили долиумы — большие глиняные кувшины, которыми римляне пользовались для ферментации и хранения вин. Эти емкости имели овальную форму и были частично закопаны под землю.

По словам исследователей, форма сосудов и использование натуральных дрожжей придавали римскому вину пряный вкус и аромат поджаренного хлеба, грецких орехов и специй, напоминающих индийскую смесь карри.

Также ученые выяснили, что римляне чаще всего пили белое вино в современном смысле. При этом античные виноделы использовали виноград вне зависимости от цвета вместе с кожурой. За счет этого напитки получались разных цветов — от прозрачно-белого до красновато-желтого, темно-красного и даже черного.

Археологи отметили, что свойства долиумов позволяли римлянам с помощью ферментации производить вина самых разных вкусов.

Ранее исследователи нашли в Египте кувшины с вином, запечатанные 5 тыс. лет назад.

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