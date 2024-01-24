Ученые выяснили, каковы шансы на избавление от диабета при похудении

6% людей могут избавиться от диабета 2-го типа, похудев, причем чем больше веса сброшено — тем выше шансы на ремиссию диабета. Это показало исследование, опубликованное в журнале PLoS Medicine.

Предыдущие клинические исследования показали, что люди с диабетом 2-го типа могут отказаться от лекарств для контроля уровня глюкозы в крови, если они потеряют достаточное количество веса и смогут поддерживать новый вес. Однако не было известно, сколько пациентов могут достичь ремиссии только за счет снижения веса в реальных условиях.

В новом исследовании ученые использовали данные 37 326 человек из Гонконга, у которых на момент начала исследования недавно был диагностирован диабет 2-го типа. Только 6% удалось достичь ремиссии диабета исключительно за счет потери веса и остаться в ремиссии через восемь лет после постановки диагноза. Наибольшая потеря веса в течение первого года после постановки диагноза диабета была связана с большей вероятностью достижения ремиссии диабета.

У двух третей пациентов, первоначально достигших ремиссии, уровень глюкозы в крови повысился через три года после постановки диагноза. Эти показатели значительно ниже, чем в клинических исследованиях, где ремиссия наступила у 73% пациентов через год после постановки диагноза.

Исследование означает, что контроль диабета 2-го типа посредством устойчивого снижения веса возможен в реальных условиях, но лишь немногие пациенты смогут достичь нормального уровня глюкозы в крови только за счет контроля веса, особенно в долгосрочной перспективе. Одна из причин несоответствия с клиническими испытаниями заключается в том, что участники последних получают комплексную поддержку диетологов, врачей, тренеров и психологов.

Ранее ученые выяснили, что даже временная ремиссия диабета снижает риск болезней сердца на 40%.