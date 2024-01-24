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Лекарство от гипертонии оказалось способно уменьшать тревожность

Psychopharmacology: препарат от гипертонии Пропранолол смягчает тревогу у детей

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Пропранолол, препарат для лечения артериальной гипертензии, также помогает снизить тревожность у детей и молодых людей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Это показало исследование, опубликованное в журнале Psychopharmacology.

В эксперименте приняли участие 69 пациентов с РАС и тревожным расстройством. Их разделили на две группы: одни принимали Пропранолол, вторые — препарат без активного вещества, то есть плацебо, чтобы исключить фактор самовнушения. Прием лекарства значительно снизил уровень тревожности, который проверяли врачи на очных осмотрах. При этом значительного изменения в навыках социального общения обнаружено не было.

«Результаты показывают, что пропранолол может служить полезным средством снижения тревожности у людей с аутизмом. Этот препарат существует с 1960-х годов и стоит очень недорого. До сих пор у нас не было известных специальных лекарств, предназначенных для лечения психиатрических проблем у людей с аутизмом, поэтому эти результаты очень многообещающие», — отметили врачи.

Ранее ученые доказали, что психотерапия меняет активность коры головного мозга.

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