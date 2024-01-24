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Россиян предупредили о высоком риске заразиться суперинфекцией

«Известия»: в России зафиксирован рост заражений суперинфекцией из гриппа и ОРВИ

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Shutterstock

В России фиксируют рост случаев, когда граждане заражаются суперинфекцией — то есть двумя и более сезонными заболеваниями, такими как грипп и ОРВИ. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрошенных врачей.

По словам терапевта Алины Красиковой, первая причина кроется в ослабленном иммунитете россиян. Также на риск заразиться сразу несколькими инфекциями влияет пик заболеваемости в целом — вирусы быстрее распространяются зимой и более устойчивы к низкой температуре.

Также организм становится более уязвимым к гриппу и ОРВИ из-за снижения влажности воздуха в рабочих помещениях и квартирах, ведь это приводит и к сухости слизистых оболочек у людей, констатировала Красикова.

Издание приводит статистику «ЛабКвест» на основе данных, собранных в период с 1 декабря 2023 года по 10 января 2024 года. Отмечается, что «микс» из нескольких инфекций выявлялся практически в каждом десятом случае (9%). У россиян с подтвержденным диагнозом чаще всего выявляли грипп А (29,7%).

Одновременное заражение несколькими вирусными заболеваниями может серьезно повысить риск появления осложнений в виде ухудшения хронических заболеваний и снижения иммунной защиты организма, заключила инфекционист ФНКЦ ФМБА России Галина Табакина.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, когда в России начнет снижаться заболеваемость гриппом А.

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