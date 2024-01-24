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Названы здоровые привычки, снижающие риск развития деменции

JAD: регулярное общение и отказ от курения снижают риск развития деменции

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Исследователи из китайской больницы PLA общего профиля в Пекине (The Chinese People's Liberation Army General Hospital) выяснили, что физические упражнения, отказ от курения и алкоголя, регулярное общение с друзьями и близкими, наличие хобби и качественный сон существенно снижают риск развития деменции. Результаты опубликованы в Journal of Affective Disorders (JAD).

В исследовании приняли участие 2537 добровольцев, у которых не было деменции. Ученые собрали информацию об образе жизни участников, их двигательных привычках, росте, весе, истории болезни, а также взяли у них образцы крови для оценки уровней сахара и холестерина. Затем началась фаза наблюдения за участниками, которая длилась около двух лет.

По завершении этапа наблюдения выяснилось, что у участников, которые правильно питались, занимались любимым делом, регулярно выполняли физические упражнения и не имели проблем со сном и вредных привычек, деменция развивались реже.

При оценке рисков ученые использовали балльно-рейтинговую систему. Если участники выполняли физические упражнения в течение 10 минут в день и дольше — им присуждался один балл. Также по одному баллу можно было получить за наличие хобби, общение с друзьями и близкими не менее трех раз в неделю, отказ от алкоголя и сигарет и наличие здорового режима сна. Соблюдение всех рекомендаций означало, что участник получает шесть баллов.

Отмечается, что у участников, набравших не менее четырех баллов, вероятность появления признаков снижения когнитивных способностей к концу эксперимента была на 29% ниже по сравнению с теми, кто набрал три балла или ниже. Одновременно с этим, увеличение общей суммы баллов на одну единицу было связано со снижением риска развития деменции еще на 18%.

Ранее были найдены лекарства, снижающие риск деменции на 20-28%.

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